Covid: assessore Lazio consegna attestati a operatori Asl Roma 5

- Gratitudine agli operatori della sanità impegnati contro il Covid. Questo il senso della cerimonia che si è svolta questo pomeriggio presso il drive in vaccinale di Valmontone durante la quale l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, ha consegnato gli attestati di benemerenza a tutti gli operatori che sono impegnati nel contrasto alla pandemia da Covid-19. All'evento ha partecipato anche il direttore generale della Asl Roma 5, Giorgio Giulio Santonocito. È quanto si legge in una nota. "Da oltre 550 giorni il personale sanitario e amministrativo di Asl, Aziende ospedaliere, 118, Ircss, Policlinici Universitari pubblici e privati, è in prima linea nella battaglia contro il Covid - ha dichiarato D'Amato -. Ognuno di loro si è impegnato per il bene comune, mettendo avanti il benessere della collettività, non mollando mai la presa. Li ringrazio tutti, per l'impegno e la professionalità. La consegna dell'attestato di benemerenza è un piccolo gesto di gratitudine a fronte della grande umanità e dedizione al lavoro dimostrata. La battaglia contro la pandemia è ancora in corso, invito chi non lo ha ancora fatto a vaccinarsi, anche qui a Valmontone dove abbiamo realizzato un hub con la formula Drive-in. Non vanifichiamo gli sforzi, con la collaborazione di tutti riprenderemo in serenità la nostra quotidianità". Per il direttore Santocito "si tratta di un gesto che ha un grande valore simbolico: un ringraziamento, che non può essere pesato, e che deve raggiungere tutti gli operatori, sanitari e non, che da mesi e mesi, mettendo anche in secondo piano la propria vita personale, la propria famiglia, lavorano con passione e grande senso di responsabilità per la salute di tutti noi. A loro diciamo grazie anche perché attraverso le loro azioni quotidiane dimostrano il grande valore e l'importanza del lavoro di squadra per il raggiungimento di un obiettivo comune a tutti. Grazie. Ringrazio la Regione per la guida e per il sostegno". (Com)