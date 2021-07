Covid: l'Associazione Magnitudo scende in piazza contro il green pass, stop a obbligatorietà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolta oggi a Roma una grande manifestazione di protesta in piazza del Popolo dove l'associazione Magnitudo, guidata da Nicola Colosimo, ha ribadito la "ferma opposizione alla follia politica e sociale del green pass obbligatorio". "Scendiamo in campo contro il green pass - spiega il presidente Colosimo - il più lampante esempio di controllo imposto da un sistema che in nome del mercato e del potere, punta alla soppressione delle identità e libertà umane. Ed ecco che il tutto prende forma, anche, sotto il governo Draghi, il quale, monopolizzando il discorso politico verso l’obbligatorietà dell’ennesimo certificato, finge di non vedere i milioni di italiani in difficoltà economica, l’incertezza generale per il futuro ed i milioni di neodisoccupati vittime di una crisi generata dalle loro stesse follie politiche. Queste sono le reali motivazioni che hanno spinto centinaia di giovani, fra studenti e lavoratori, veri animatori della piazza, a partecipare a questo grande evento. Il tutto mentre sedicenti giornalisti si mostravano ciechi di fronte a tutto questo", conclude Colosimo. (Ren)