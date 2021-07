© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo, per voce del ministro per i Rapporti con il parlamento, Federico D'incà, ha posto in aula al Senato la questione di fiducia sul decreto Semplificazioni che riguarda anche la governance del Pnrr. La seduta è stata poi sospesa per consentire lo svolgimento della Conferenza dei capigruppo.(Rin)