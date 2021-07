Albania: Odihr, elezioni parlamentari svolte correttamente e senza gravi irregolarità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rapporto conclusivo della Missione di osservazione elettorale limitata dell'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani dell’Osce sulle elezioni parlamentari in Albania, svoltesi domenica 25 aprile, conferma che si sono svolte correttamente e senza gravi irregolarità. Secondo quanto riferito, la riformata Commissione elettorale centrale (Cec) ha supervisionato il processo elettorale in modo trasparente, beneficiando della fiducia delle parti interessate. Nel rapporto, tuttavia, si confermano le preoccupazioni relative all'uso improprio delle risorse statali o delle funzioni ufficiali da parte del partito al governo e di altri personaggi pubblici. Il rapporto finale offre delle raccomandazioni per migliorare ulteriormente il quadro elettorale in Albania in linea con gli impegni dell'Osce e altri standard internazionali per le elezioni democratiche. “Incoraggiamo il nuovo Parlamento a impegnarsi in un dialogo costruttivo per affrontare le raccomandazioni in via prioritaria nella prossima legislatura e ad adattare il quadro giuridico esistente con largo anticipo rispetto alle imminenti elezioni. Incoraggiamo inoltre le autorità albanesi competenti a completare le indagini e i procedimenti in sospeso su presunte compravendite di voti e fuga di informazioni personali sensibili”, si legge nel rapporto. L’Unione europea, si legge sul profilo Twitter della rappresentanza comunitaria a Tirana, ribadisce il suo impegno a collaborare con l'Albania nell'affrontare le raccomandazioni dell’Odihr. (Alt)