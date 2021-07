Migranti: domani Forza Italia presenta sue proposte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani alle 11:45, presso la sede del nazionale in via San Lorenzo in Lucina, Forza Italia terrà una conferenza stampa per presentare le sue proposte sull'immigrazione. In particolare, saranno affrontati i temi relativi a: difesa e sicurezza dei confini, contrasto all'immigrazione clandestina, gestione integrata e condivisa in Ue dei flussi migratori, una nuova strategia per l'Africa. La conferenza stampa sarà presieduta dal coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, e parteciperanno i capigruppo di Senato e Camera, Anna Maria Bernini e Roberto Occhiuto, il responsabile del settore Dipartimenti del partito Alessandro Cattaneo e il responsabile Immigrazione Alessandro Battilocchio. (Com)