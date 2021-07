Francia: presidenziali, Juvin annuncia candidatura alle primarie dei Repubblicani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Philippe Juvin, sindaco di La Garenne-Colombes per i Repubblicani, annuncia la sua candidatura alle prossime elezioni presidenziali francesi, che dovrà passare attraverso le primarie del suo partito. Le primarie devono essere "un'elezione dell'unione e della complementarità tra i candidati", ha detto Juvin in un'intervista rilasciata al quotidiano "Le Figaro". L'ex europarlamentare individua "tre cantieri" riguardanti il taglio alle tasse, un piano per l'uguaglianza dei territori e maggiori poteri alle collettività locali. Juvin nei giorni scorsi si è riunito con altri potenziali candidati dei Repubblicani per trovare un'intesa su un'unica candidatura. Tra questi c'è anche la presidente della regione dell'Ile-de-France, Valerie Pecresse, ex membro del partito che ha già annunciato la sua discesa in campo per la corsa all'Eliseo. (Frp)