Pensioni: Crippa (M5s), arrivare a riforma organica con attenzione a giovani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il 31 dicembre scade 'Quota 100' e non vorremmo ritrovarci di fronte a un ritorno secco alla legge Fornero. Per questo motivo è necessario giungere quanto prima a una riforma organica delle pensioni". Lo afferma in una nota Davide Crippa, capogruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera dei Deputati, secondo cui è necessario "garantire una maggiore flessibilità in uscita per i lavoratori e istituire una pensione di garanzia per i giovani, che presentano carriere discontinue, sono obiettivi imprescindibili. Allo stesso tempo va estesa la platea dei lavoratori impegnati in attività gravose e usuranti. Interventi tampone non sono la soluzione". (Com)