Imprese: Di Stefano, aiuteremo aziende colpite da legge russa che ostacola export vini e spumanti

- La Farnesina è al lavoro per aiutare le imprese italiane colpite dalla legge russa che ostacola le esportazioni di vini e spumanti. Lo ha scritto su Facebook il sottosegretario agli Esteri, Manlio Di Stefano. "La tutela del Made in Italy è una delle missioni più impegnative e gratificanti del mio mandato di governo. Oggi ho avuto un importante incontro con la Presidente di Federvini Maria Pallini per pianificare insieme le attività di promozione all’estero di vini e liquori italiani nel 2022 e per discutere alcuni seri problemi di accesso al mercato russo. A inizio luglio, infatti, la Russia ha approvato una legge che ostacola le esportazioni di vini e spumanti italiani con una serie di barriere tecniche e rischi per la tutela delle indicazioni geografiche protette. Ci siamo subito attivati, con l’assistenza della nostra ambasciata a Mosca e del locale ufficio Ice, per trovare una soluzione soddisfacente", ha scritto Di Stefano. "Ieri abbiamo ottenuto un primo risultato abbastanza promettente con l’approvazione, da parte delle autorità russe, di un documento che chiarisce alcuni dei problemi tecnici da noi sollevati. Continueremo ovviamente nella nostra azione affinché ogni ulteriore barriera ingiustificata alla circolazione e protezione dei nostri prodotti sia rimossa, sia nel mercato russo che altrove. Questo è solo uno dei tantissimi casi simili che, con la nostra rete di ambasciate e uffici Ice nel mondo, ci troviamo a gestire quotidianamente, sempre con l’obbiettivo primario di difendere le nostre merci e le nostre imprese dalle insidie del commercio globale", ha aggiunto il sottosegretario. (Res)