Arabia Saudita: Covid, divieto viaggio per tre anni per chi si reca verso destinazioni a rischio

- Il ministero dell’Interno dell’Arabia Saudita ha imposto il divieto di viaggio all’estero per tre anni per i cittadini che si recano, senza autorizzazione, in Paesi inseriti nella lista dei Paesi ad alto rischio contagi da Covid-19. Lo riferisce l’agenzia di stampa saudita “Spa”. Attualmente l’Arabia Saudita ha imposto il blocco dei viaggi da e verso Indonesia, Emirati, Etiopia e Vietnam a causa della diffusione delle varianti più infettive del Covid-19, in particolare la variante delta. Oggi, il ministero della Salute ha registrato dieci nuovi decessi correlati al Covid-19 che hanno portato il totale dei morti a 8.189, mentre i nuovi casi segnalati nelle ultime 24 ore sono 1.379, cifra che porta il totale dei contagi dall’inizio della pandemia a 520.774.(Res)