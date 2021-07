Sardegna: Braga (Pd), sostegno a Comuni per censimento aree incendiate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il nostro pensiero e la nostra vicinanza va alla Sardegna e alle popolazioni che sono state sconvolte dai roghi che abbiamo visto devastare il territorio. Ora come Partito democratico chiediamo di attivare tutti gli strumenti per sostenere le attività economiche che sono state danneggiate e ristorare i danni che l'ecosistema e le popolazioni hanno subìto". Lo ha affermato ai microfoni di Radio Immagina Chiara Braga, responsabile Transizione ecologica, sostenibilità e infrastrutture nella segreteria del Partito democratico. "Allo stesso tempo – ha spiegato – è importante mettere subito in atto tutte le azioni che possono rendere più efficaci le politiche di prevenzione di un fenomeno che quasi sempre è causato dall'uomo. Per questo, oltre alle leggi già vigenti, serve portare fino in fondo l'obiettivo del censimento nazionale delle aree incendiate, supportando gli enti locali e in particolare i piccoli comuni, e sviluppare sistemi di controllo satellitare delle aree boschive a rischio". (Com)