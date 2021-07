Droga: Mazzali (Fd'I), necessarie strutture ad hoc per prevenzione e cura delle dipendenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato approvato, in sede di assestamento di bilancio, l'ordine del giorno che impegna la Giunta a individuare adeguate risorse finanziarie per realizzare strutture per minori con problemi di dipendenza, che prevedano la totale presa in carico del minore e della famiglia, integrando anche tutte le risorse sia pubbliche che private del territorio. "La pandemia - commenta Barbara Mazzali, consigliere regionale di Fratelli d'Italia - ha aggravato molte situazioni legate alle dipendenze e la solitudine causata dal lockdown ha fortemente impattato sulle persone già fragili. "Il consumo non solo non è diminuito, ma si è anzi rivolto a soggetti più giovani – ha proseguito Mazzali -. È necessario pensare a percorsi ad hoc, che si rivolgano sia alla prevenzione che alla cura, con la realizzazione di strutture residenziali che mettano a disposizione percorsi personalizzati e il coinvolgimento della famiglia. Queste strutture dovranno oltretutto essere in grado di guidare all'inserimento formativo e lavorativo di questi soggetti". (Com)