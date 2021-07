Caso camici: Comazzi (FI) sostegno a Fontana, presto sarà fatta chiarezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Attilio Fontana è una persona onesta, che ha sempre operato nell’interesse esclusivo dei cittadini lombardi. Sono sicuro verrà presto fatta chiarezza su ogni aspetto relativo a quel periodo, uno dei più difficili per la Lombardia dal dopoguerra a oggi". Lo afferma in una nota Gianluca Comazzi, capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale ricordando che "lo scorso anno il governatore Fontana, assieme alla giunta e a tutta la squadra di maggioranza, ha lavorato giorno e notte per superare la terribile onda d’urto che si era abbattuta sul nostro territorio. Non saranno le sceneggiate a favore di telecamera dei consiglieri M5S o le strumentalizzazioni del Pd a metterci in crisi". "Pieno sostegno al governatore Fontana e fiducia nella giustizia: noi continuiamo a lavorare a testa alta per tutti i lombardi", copnclude Comazzi.(Com)