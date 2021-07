Grecia: roghi a nord di Atene, quattro persone arrestate con accusa incendio doloso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quattro persone sono state arrestate con l'accusa di incendio doloso che avrebbe causato il rogo di grandi dimensioni divampato questa mattina a nord di Atene. Lo ha detto il viceministro per la Protezione civile e la Gestione delle crisi Nikos Hardalias in un briefing con la stampa. L'incendio è divampato all'inizio della giornata nei pressi dei villaggi di Stamata e Rodopolis, nella regione orientale dell'Attica che comprende la capitale greca e i suoi sobborghi. Le autorità hanno emesso un avviso di emergenza per i residenti delle aree colpite e vicine. "Una squadra della Direzione per i crimini dolosi è presente sul posto per indagare sulle cause dell'incendio, finora quattro sospetti sono stati fermati", ha detto Hardalias. Un totale di 310 vigili del fuoco, 110 veicoli, 12 elicotteri e nove aerei, oltre a gruppi di volontari, sono attualmente coinvolti negli sforzi per spegnere l'incendio, ha detto il viceministro. La situazione sta migliorando e il fuoco è attualmente in remissione, ha detto Hardalias, osservando che rimangono ancora molti focolai sparsi. Almeno 20 case a Stamata e Rodopolis sono state bruciate o danneggiate dall'incendio, hanno riferito i media greci, citando i dispacci delle autorità locali. (Gra)