Roma: si dimette una consigliera del Cda di Multiservizi, l'azienda esprime fiducia in indagini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consiglio di amministrazione di Roma Multiservizi, riunitosi oggi, ha accettato in via prudenziale le dimissioni della consigliera R.T., rimettendo a interim le sue deleghe al presidente, e ha ritirato prudenzialmente la procura conferita e il ruolo di responsabile generale del contratto Ama Und (per le utenze non domestiche, ndr) al funzionario coinvolto formalmente dalla procedura interdittiva emessa dal Tribunale di Roma. L'azienda Roma Multiservizi esprime piena fiducia nell'operato degli inquirenti e della magistratura riguardo le indagini per la gestione della raccolta differenziata dedicata alle utenze non domestiche in alcuni Municipi di Roma fino al 2019. L'azienda manifesta assoluta disponibilità a fornire ogni genere di collaborazione fosse richiesta e conferma la sua fiducia verso i consiglieri, i dipendenti e i collaboratori. Lo riferisce, in una nota, Roma Multiservizi. (Com)