Germania: esplosione parco chimico Leverkusen, sale a due il numero delle vittime

- È salito a due il numero delle vittime causate dall'esplosione avvenuta nel parco chimico di Buerrig, quartiere di Leverkusen in Nordreno-Vestfalia, mentre 31 sono le persone ferite. Tutte le persone coinvolte sarebbero lavoratori di Currenta, l'azienda che gestisce l'impianto. La deflagrazione è avvenuta intorno alle 9:40 di questa mattina, a seguito di un incendio sprigionatosi nel reparto cisterne del centro per lo smaltimento dei rifiuti del sito. In particolare, le fiamme hanno interessato tre contenitori di solventi, scarti di produzione dei clienti del parco chimico, con un livello di riempimento tra 200 e 300 metri cubi per serbatoio. È ancora in fase di determinazione quanto dei liquidi sia andato bruciato, così come rimangono da chiarire le cause del rogo. Presso il parco chimico di Buerrig si trova la sede centrale del conglomerato agrobiochimicofarmaceutico tedesco Bayer. (Geb)