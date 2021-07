© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi ho avuto il piacere di incontrare Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan in Campidoglio. Loro sono i Maneskin un gruppo musicale rock che si è formato a Roma. Quando hanno vinto l'Eurovision song contest 2021 ci siamo sentiti tutti orgogliosi come italiani e come romani". Lo scrive in un post su Facebook il consigliere capitolino del M5s Paolo Ferrara. (Rer)