Usa: fonti stampa, trovata svastica disegnata su una parete

- Nella sede del dipartimento di Stato degli Stati Uniti è stata trovata dalla sicurezza una svastica disegnata su una parate. Lo riferisce il portale “Axios” citando proprie fonti secondo cui il disegno scarabocchiato sulla parete dell'ascensore è stato ritrovato ieri accanto alla porta dell'ufficio dell'inviato speciale del dipartimento di Stato per la lotta all'antisemitismo. Il giorno successivo, secondo quanto riferito, i funzionari del dipartimento di Stato hanno inviato una notifica a tutti i dipendenti denunciando l’atto di vandalismo. Un dipendente del dipartimento di Stato ha detto ad “Axios” che sono tutt’ora in corso le indagini sull'incidente. Come riferito, tutti gli ascensori dell'edificio del dipartimento di Stato si trovano all'interno del perimetro protetto della struttura e le telecamere di sorveglianza coprono gli ingressi e gli spazi di quest’area delimitata. (Nys)