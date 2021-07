Roma 2021: Sgarbi, Montesano non si candiderà ma sosterrà esternamente Rinascimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Enrico Montesano non sarà candidato con Rinascimento. È su posizioni più radicali delle mie, non gli ho proposto la candidatura ma lui ha dato disponibilità a sostenerci; ha manifestato solo la volontà di appoggiare la lista dall'esterno. Io non l'ho candidato e lui non si è proposto". Lo scrive in un post su Facebook il leader di Rinascimento, Vittorio Sgarbi. "Con Montesano ho parlato mille volte e mi sembra che il sindaco debba essere una figura più come Michetti, meno faziosa, meno divisiva, invece lui ha assunto delle posizioni più radicali delle mie - aggiunge -. In questa fase non possiamo immaginare di dare spazio a posizioni estreme. Io ho una posizione più liberale, lui molto più simile a quella dei no vax. Dal mio punto di vista credo vadano rispettati coloro che vogliono fare il vaccino e coloro che non vogliono farlo. Io voglio - conclude Sgarbi - che la libertà sia garantita da una parte e dall'altra e sarò in piazza domani per dire che chi vuole il green pass ha ragione come ce l'ha chi non lo vuole". (Rer)