Recovery: Oicb, settore zootecnia deve essere protagonista

- Il Piano nazionale di ripresa e resilienza, rappresenta un'occasione unica anche per il sistema zootecnico nazionale e può consentirgli, con interventi mirati, di contribuire in modo significativo al rilancio economico del Paese nella sua transizione verde e digitale. Serve però un piano condiviso, tra istituzioni e operatori della filiera, con azioni e strumenti, anticrisi e di lungo periodo per il post pandemia. Sono le considerazioni emerse nel corso del convegno "Pnrr: quali opportunità per le aziende zootecniche?" promosso dall'Oicb, l'Organizzazione interprofessionale carne bovina, che riunisce Cia-Agricoltori Italiani, Copagri, Confagricoltura, Uniceb, Assograssi, Fiesa-Confesercenti e con Assalzoo, rappresentato oggi dal presidente Marcello Veronesi, tra i soci fondatori. Il settore zootecnico - ha ricordato l'Oicb - è fondamentale per l'agroalimentare italiano. Il solo comparto della carne (bovina, suina e avicola) genera un giro d'affari di circa 30 miliardi di euro (10 miliardi alla produzione e 20 nell'industria di trasformazione), che arriva a 40 miliardi includendo latte e uova. In particolare, la carne bovina costituisce in valore il 44 per cento e in volume il 33 per cento dell'intero comparto. La filiera zootecnica italiana è ai primi posti nel mondo per qualità e, da tempo, gli allevatori hanno avviato un percorso improntato alla sostenibilità. (segue) (Com)