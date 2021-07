Recovery: Oicb, settore zootecnia deve essere protagonista (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Garantire alle aziende zootecniche il giusto equilibrio tra competitività e produzioni compatibili con gli obiettivi green Ue è, secondo l'Organizzazione, la grande sfida sempre più stringente del post pandemia e che le aziende del comparto potranno sostenere se adeguatamente guidate nel metodo e supportate negli investimenti con strumenti e incentivi, i cui fondi possono arrivare sia dal Pnrr che dalla Pac. Bene, quindi per l'Organizzazione, la disponibilità, annunciata dal Mipaaf, di 6,8 miliardi a beneficio del settore primario e per interventi nel parco agrisolare, in logistica agroalimentare, irrigazione, innovazione della meccanizzazione, contratti di filiera e di distretto, biogas e biometano, banda larga e 5G. Per questo, è stato ribadito nel corso del convegno, occorre coinvolgere sempre di più il sistema allevatoriale e zootecnico nel processo di modernizzazione delle imprese e puntare sul rapporto con i cittadini-consumatori, attraverso il pieno coinvolgimento della distribuzione, per maggiore trasparenza e tutela della qualità, prendendo in carico il compito di informare su questioni come il benessere animale, i processi allevatoriali virtuosi, e la logistica all'ingrosso improntata a criteri sostenibili, l'equa distribuzione del valore lungo la catena di approvvigionamento e la creazione di valore dai sottoprodotti, all'insegna dell'economia circolare. (segue) (Com)