Recovery: Oicb, settore zootecnia deve essere protagonista (3)

- In questo contesto, segnato pesantemente dagli effetti della pandemia, come dalle fake news sul settore, l'Oicb rinnova il suo impegno al dialogo e al confronto nei tavoli istituzionali affinché vengano riconosciute al settore del bovino da carne, dalla filiera produttiva a quella mangimistica e della distribuzione, le giuste risorse, utili a innovazione e ricerca, in grado di salvaguardarne il reddito e lo sviluppo sul mercato interno ed estero. All'evento sono intervenuti il consigliere del Mipaaf, Elio Catania; Matteo Boso, presidente nazionale Oicb; Gianmichele Passarini, responsabile filiere Cia-Agricoltori Italiani; Matteo Lasagna, vicepresidente Confagricoltura; Carlo Giulietti, presidente Copagri Veneto; Mario Grosso, consigliere Assograssi; Fulvio Fortunati, vicepresidente Uniceb; e Gianpaolo Angelotti, presidente Fiesa Confesercenti. (Com)