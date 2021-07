Usa: Casa Bianca, la guerra al coronavirus è ancora in corso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La guerra al coronavirus è ancora in corso. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca Jen Psaki durante il briefing odierno con la stampa. "Continuiamo a essere in guerra con il virus", ha detto Psaki, commentando le informazioni secondo cui i cittadini statunitensi potrebbero presto essere nuovamente costretti a indossare le mascherine sanitarie nei luoghi chiusi a prescindere dalla vaccinazione. "Siamo ancora nel bel mezzo di una pandemia", ha detto Psaki. La portavoce ha affermato che le autorità di regolamentazione forniranno aggiornamenti alle loro raccomandazioni in modo tempestivo, sulla base di prove scientifiche.(Nys)