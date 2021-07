Covid: Ghera (Fd'I), se tanti non fanno vaccino colpa non è di Michetti ma di chi governa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se tanti ancora esitano a vaccinarsi e c'è confusione in parte nell'opinione pubblica, la colpa non è di Michetti, semmai degli errori di comunicazione commessi da chi ha gestito la campagna d'immunizzazione". Lo dichiara in una nota il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Regione Lazio, Fabrizio Ghera. "Il candidato sindaco del centrodestra, peraltro vaccinato e quindi non arruolabile tra i contrari al siero - aggiunge Ghera -, non ha dato alcun appoggio ai no vax. Semplicemente ha fatto rilevare che se l'obbligo di vaccinarsi non è stato istituito dal governo, i cittadini sono liberi di scegliere. Nel rispetto di quella libertà e dei diritti di ognuno, lui giustamente non ritiene di doverli influenzare. Invece di sollevare polemiche sterili D'Amato e Zingaretti - conclude - facciano l'esame di coscienza su i tanti errori commessi all'inizio e durante la pandemia, a cominciare dalla vicenda delle mascherine mai consegnate al personale sanitario costate milioni e milioni di euro di denaro pubblico". (Rer)