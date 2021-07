Grecia-Cipro: incontro Mitsotakis-Anastasiades, coordineremo azioni per rispondere alla Turchia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro greco, Kyriakos Mitsotakis, e il presidente cipriota, Nikos Anastasiades, dopo i colloqui tenuti oggi ad Atene, hanno condannato le azioni della Turchia nella parte nord dell'isola. Secondo i due leader, le cui dichiarazioni sono state trasmesse dall'emittente televisiva pubblica ellenica "Ert", le azioni di Ankara minano gli sforzi verso una soluzione alla questione di Cipro. "Grecia e Cipro intendono coordinare le loro azioni a livello internazionale", ha detto Mitsotakis. Il premier ellenico ha affermato che le dichiarazioni rilasciate dal presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, durante la sua visitaa Famagosta dello scorso 19 e 20 luglio, in particolare per quanto riguarda il distretto di Varosha a Famagosta, sono provocatorie e minano gli sforzi per risolvere la questione di Cipro. (Gra)