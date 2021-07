Vaticano: processo fondi Segreteria di Stato, oggi la prima udienza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ stata un’udienza molto animata quella che si è tenuta oggi in Vaticano, quale prologo del processo istruito per i presunti reati connessi all’utilizzo dei fondi della Segreteria di Stato. Gli avvocati degli imputati hanno iniziato la loro battaglia, in difesa dei loro assistiti, sin da oggi, facendo subito intendere la linea che sarà adottata. Tra le contestazioni fatte al giudice Pignatone, la mancanza di documentazione tra gli atti consegnati lo scorso 3 luglio. Il giudice ha accolto il rilievo, giustificandolo con problemi di carattere tecnico. Ai legali è stata data la possibilità di presentare nuovi documenti a difesa entro il prossimo 21 settembre, mentre sulle contestazioni formulate oggi dai legali, si è riservato. Nel corso dell’udienza, la Segreteria di Stato, lo Ior e l’Apsa, hanno chiesto di costituirsi parti civili. Inoltre il giudice Pignatone, ritenendo superate le esigenze, ha revocato il mandato di cattura spiccato nei confronti di Raffaele Mincioni ad agosto scorso.(Civ)