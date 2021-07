Roma: Bordoni (Lega), davanti metro Ostiense degrado degno di terzo mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una delle fermate della metropolitana di Roma più frequentate, quella di Ostiense viene ogni giorno trasformata in un vero e proprio suk. Una sorta di mercatino neanche dell'usato ma proprio del rovistato: uno spettacolo degno del terzo mondo". Lo dichiara in una nota il consigliere capitolino della Lega Davide Bordoni che aggiunge: "Bottiglie vuote ovunque, vecchie scarpe, vestiti sozzi, oggetti recuperati dai cassonetti. Ma non solo questo, anche oggetti ricettati e malgrado l'intervento delle forze dell'ordine ogni giorno puntuale, si può assistere alle stesse scene quando poi non si sfocia in qualche episodio di violenza. E le donne sono a rischio. A una settimana dall'ultima retata gli abusivi sono sempre lì che presidiano la piazza e senza alcun rispetto delle regole anti Covid. Onore ai tanti che si battono per il decoro della zona. È una situazione sconcertante – conclude Bordoni - è una vergogna che Roma sia la Capitale dell'abusivismo ma noi ci batteremo per riportare quell'area nei canoni della normalità vista la scarsa sensibilità della corrente amministrazione". (Com)