Sardegna: Di Maio su incendi, solidarietà tra Stati leva per superare momenti terribili

- Il reciproco aiuto tra Stati è una leva importantissima per superare questi momenti terribili ed è quanto sta accadendo in questi giorni per fronteggiare i drammatici incendi in Sardegna. Lo ha scritto su Facebook il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Insieme alle donne e agli uomini delle nostre forze di soccorso "ci sono gli equipaggi greci e francesi che, nell’ambito del Meccanismo europeo di protezione civile, ci stanno dando una grossa mano. Anche dall’estero arrivano concrete dimostrazioni di solidarietà, un contributo fondamentale per far fronte a simili eventi catastrofici. Il loro impegno si aggiunge al lavoro senza sosta dei nostri soccorritori, dei Vigili del Fuoco e del personale guidato dal Capo Dipartimento Protezione Civile Fabrizio Curcio. A loro va il nostro più sentito ringraziamento", ha scritto Di Maio che infine rivolto un messaggio ai sardi. "Massima vicinanza al popolo sardo, non lo lasceremo mai solo", ha scritto il titolare della Farnesina. (Res)