Milano: deceduto il 19enne investito a Senago da un pirata della strada

- Non ce l'ha fatta il 19enne che nella notte dello scorso 18 luglio era stato investito da un'auto a Senago. Il giovane si trovava alla guida di uno scooter, quando il 27enne a bordo della macchina, durante un sorpasso su carreggiata con linea continua, lo aveva travolto all'improvviso per poi darsi alla fuga senza prestare soccorso. Più tardi, la stessa madre del pirata della strada aveva denunciato ai carabinieri l'accaduto, mentre il 19enne era stato portato in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza, dove è deceduto questo pomeriggio intorno alle 15:30. (Rem)