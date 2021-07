Giustizia: Bazoli (Pd), Tajani dovrebbe ringraziarci per aver salvato riforma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani "definisce asse giustizialista quello tra Pd e M5s che ha salvato la riforma Cartabia. Forse dovrebbe ringraziarci invece, per aver salvato la riforma dal rinvio sine die cui l'avrebbe costretta il clamoroso tentativo di autogol di Forza Italia e della Lega. Diciamo che oggi appare molto più chiaro chi è a favore della riforma della giustizia nei fatti e chi solo a parole, chi sostiene lealmente il governo Draghi e chi un po' meno". Lo afferma in una nota Alfredo Bazoli, capogruppo Pd in commissione Giustizia alla Camera. (Com)