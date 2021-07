Roma: Giuliano-Bartolomeno (Fd'I), montagne di rifiuti in riserva Marcigliana al Municipio III

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Montagne di rifiuti abbandonati campeggiano nella Riserva Naturale della Marcigliana nel III Municipio di Roma". Lo denunciano in una nota Fulvio Giuliano, dirigente nazionale di Fratelli d'Italia e Manuel Bartolomeo dirigente Fd'I nel III Municipio. "Ancora aspettiamo che l'ente regionale Roma Natura si attivi per l'installazione di videocamere - aggiungono - per individuare e multare chi quotidianamente versa rifiuti ingombranti e tossici all'interno del parco. Un'attesa che ormai ha logorato gli animi dei cittadini e condannato il polmone verde del nostro territorio". (Com)