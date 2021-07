Lombardia: da Conftrasporto grazie a Regione per bando "formare per assumere"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delegazione dei vertici degli autotrasportatori guidati dal Presidente nazionale di Conftrasporto Paolo Uggè è stata ricevuta in Regione Lombardia dal Presidente Attilio Fontana, dall'assessore regionale alla Formazione e Lavoro Melania Rizzoli e dalla Presidente della Commissione Territorio, Claudia Carzeri. Il Presidente Uggè, in occasione della pubblicazione del bando “Formare per assumere”, ha ringraziato l'istituzione regionale per essersi attivata nel mettere in campo questa importante iniziativa, particolarmente attesa nel settore dell'autotrasporto. La misura regionale è destinata alle imprese con unità produttiva o sede operativa in Regione Lombardia e finanzia, con una dotazione complessiva di 5 milioni di euro, incentivi occupazionali abbinati ai costi della formazione sostenuti dal datore di lavoro e, ove richiesto, anche i costi di selezione del personale. Nello specifico, per il settore dell’autotrasporto sono previste tremila euro per ogni lavoratore che potrà acquisire la patente CQC e 8 mila euro per le nuove assunzioni. (segue) (Com)