Lombardia: da Conftrasporto grazie a Regione per bando "formare per assumere" (2)

- L’obiettivo è contribuire concretamente alle spese che i lavoratori, ad esempio gli aspiranti autisti, dovranno sostenere per il conseguimento dei titoli necessari all’esercizio della professione, dall’altro incentivare le assunzioni. “La carenza di autisti italiani, come di personale tecnico specializzato, ha spinto la Fai in questi anni a promuovere a Bruxelles e in Italia politiche pubbliche per fronteggiare il costo alto dei percorsi formativi - ha affermato Uggè - Siamo contenti che la Regione abbia sposato la nostra proposta, che porterà nuova occupazione giovanile in un settore fondamentale come quello dei trasporti e della logistica. Un ringraziamento speciale va alla presidente della Commissione Trasporti Claudia Carzeri, che si è impegnata a seguire le nostre proposte nel corso dell’attività legislativa”. “Ancora una volta -hanno sottolineato Carzeri e Rizzoli- Regione Lombardia è intervenuta in modo tempestivo raccogliendo le sollecitazioni delle categorie e dando risposte concrete. Risposte più che mai fondamentali soprattutto in un momento storico come quello che stiamo vivendo e che deve sostenere il rilancio e la ripresa dell’economia”. (Com)