- Il trend dei contagi "è in crescita, ma la gran parte dei positivi non va in ospedale: non avremo lo stesso numero di ricoveri e vittime di gennaio". Lo ha affermato il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, intervenendo su Rai1. "Avremo una quarta ondata, specie nei non vaccinati, ma faccio fatica a pensare a mille morti al giorno", ha aggiunto. (Rin)