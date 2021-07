Covid: Bernini (FI), su certificazione verde da Berlusconi perfetto manifesto liberale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’intervento "del presidente Berlusconi sul 'Corriere della Sera' è un perfetto manifesto liberale che smaschera i finti difensori della libertà in nome dell’anarchia anti-vaccinale". Lo dichiara, in una nota, la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini. "La strada per uscire dalla pandemia - prosegue - è fatta della massima coesione nazionale di cui è espressione il governo Draghi, ma passa anche dalle scelte consapevoli di ognuno di noi. Per questo il Green pass per il personale della scuola non va considerato un’imposizione autoritaria, ma un doveroso richiamo alla responsabilità per consentire le lezioni in presenza - conclude Bernini - dopo i catastrofici danni educativi causati dalla Dad". (Com)