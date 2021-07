Francia: ex guardasigilli Dati indagata nell'inchiesta su Ghosn

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rachida Dati, esponente dei Repubblicani ed ex ministra della Giustizia francese sotto la presidenza di Nicolas Sarkozy, è stata iscritta nel registro degli indagati nell'ambito dell'inchiesta su Carlos Ghosn, ex presidente dell'alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi. Lo riferisce in anteprima l'emittente radiotelevisiva "France info", riportando una notizia avuta da uno dei legali dell'ex ministra. Dati, oggi presidente del settimo arrondissement di Parigi, è indagata per "corruzione" e "traffico di influenza passiva" e "abuso di potere". L'ex guardasigilli è sospettata di aver ricevuto un compenso di 900 mila euro tra il 2010 e il 2013 per una presunta attività di lobbing, mascherata da attività di consigliera.(Frp)