Spagna: de Cos (Banca centrale), America Latina ha grande rilevanza per sistema bancario

- Le esposizioni delle banche spagnole verso l'America Latina rappresentano, con dati precedenti alla pandemia, quasi un quinto del totale del sistema nazionale, il che dimostra la "grande rilevanza" della regione per il sistema bancario del Paese. Lo ha affermato il governatore della Banca di Spagna, Pablo Hernandez de Cos, nel corso di un seminario virtuale. A questo proposito, De Cos ha sottolineato che l'andamento economico dell'America Latina ha un'influenza molto importante sul bilancio delle banche spagnole, e i rischi derivanti da queste esposizioni possono potenzialmente diventare sistemici. De Cos ha spiegato che per queste ragioni, l'organo di vigilanza dedica "molte risorse" al monitoraggio di ciò che sta accadendo nella regione. In questo contesto, la Banca di Spagna sta sviluppando una serie di azioni con una visione a medio e lungo termine nel campo della cooperazione con le banche centrali e le istituzioni dell'America Latina. (Spm)