Lombardia: Monti (Lega), blocco diesel euro 5, Pd pensa solo a minare libertà dei cittadini

- Bocciatura oggi in Consiglio regionale per un Ordine del Giorno che chiedeva il blocco della circolazione dei diesel euro 5. "Il Pd non si smentisce mai. Anche oggi, durante la votazione del Bilancio regionale al Pirellone, la sua componente radical-chic è riemersa, pensando solo a colpire la libertà dei lombardi cercando di bloccare la circolazione delle vetture euro 5 diesel", ha commentato il vicecapogruppo della Lega al Pirellone Andrea Monti durante la seduta. "Una decisione sciagurata in nome di un finto ambientalismo di facciata", ha aggiunto il vicecapogruppo. (Com)