Imprese: Raggi, più obiettivi raggiunti per lo sviluppo economico di Roma

- "Piani strategici per rilanciare l’economia cittadina; valorizzazione dei mercati rionali e tutela del decoro urbano attraverso la razionalizzazione del commercio su area pubblica e piena attuazione del nuovo regolamento degli impianti pubblicitari; implementazione della rete dei centri di formazione professionale e dei centri di orientamento al lavoro; progetti dedicati al fare impresa. Sono solo alcuni degli obiettivi raggiunti dall’amministrazione sul fronte dello Sviluppo economico, del commercio e del lavoro". Lo scrive in un post su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi. "Grazie alla collaborazione con associazioni di categoria, università, centri di ricerca e stakeholder di settore, sono nati Agrifood e Roma Tech Business - aggiunge -, i piani strategici dedicati all’agroalimentare e al sistema tecnologico, finalizzati a realizzare azioni concrete e concordate con tutto il sistema produttivo e imprenditoriale romano. La Casa delle tecnologie emergenti è il primo esempio pratico di progetto già finanziato che sarà portato a termine negli spazi della stazione Tiburtina. Fondamentale è stata, sul fronte dell’innovazione, la creazione della Roma data platform per incrociare dati e favorire la governance cittadina con l’ausilio delle nuove tecnologie. A tutela del decoro della città, viene portata avanti l’opera di razionalizzazione del commercio su area pubblica attraverso le delocalizzazioni delle postazioni oggi esistenti in luoghi più idonei e sicuri per operatori e cittadini. Nello stesso tempo, punto nevralgico dell’azione di governo è la valorizzazione dei mercati rionali sui quali sono stati investiti oltre 30 milioni di euro. Nel campo della formazione - conclude Raggi -, l’attività si è concentrata sul potenziamento dei Centri di Orientamento al Lavoro e dei Centri di Formazione Professionale con particolare attenzione alle imprese e start up in aree periferiche della città con bandi appositi e con il progetto Il tuo quartiere ti dà lavoro che contrasta anche la criminalità organizzata". (Rer)