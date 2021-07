Germania: Covid, videoconferenza Merkel-Laender il 10 agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cancelliera tedesca, Angela Merkel, incontrerà il 10 agosto prossimo in videoconferenza i primi ministri dei Laender al fine di discutere della gestione della pandemia di Covid-19 in Germania. È quanto comunicato dal capo del governo del Land di Berlino e sindaco della città-Stato, Michael Mueller. L'esponente del Partito socialdemocratico tedesco (SpD) ha avvertito che, a causa dell'aumento dei contagi, “il corridoio per contrastare ancora efficacemente gli sviluppi attuali” della pandemia di coronavirus “si sta restringendo”. Pertanto, ha evidenziato Mueller, “ora è necessario agire rapidamente”. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, la videoconferenza tra Merkel e i primi ministri dei Laender sulla gestione del Covid-19 era originariamente in programma per la fine di agosto (Geb)