Yemen: inviato speciale Usa in Arabia Saudita per discutere di risoluzione crisi yemenita

- L'inviato speciale degli Stati Uniti per lo Yemen, Tim Lenderking, è giunto oggi in Arabia Saudita, dove incontrerà alti funzionari dei governi saudita e della Repubblica dello Yemen. Lo riferisce una nota del dipartimento di Stato Usa. L'inviato speciale Lenderking discuterà con le parti saudite e yemenite in merito alle conseguenze dell'offensiva lanciata dai ribelli sciiti Houthi su Marib, che sta esacerbando la crisi umanitaria e provocando instabilità in altre parti del Paese. “L'inviato speciale – si legge nella nota - affronterà l'urgente necessità di sforzi da parte del governo della Repubblica dello Yemen e dell'Arabia Saudita per stabilizzare l'economia dello Yemen e facilitare l'importazione tempestiva di carburante nel nord del Paese, e la necessità per gli Houthi di porre fine alla manipolazione delle importazioni e dei prezzi del carburante all'interno dello Yemen”. Infine, l'inviato speciale incontrerà i rappresentanti della comunità internazionale e l'Ufficio dell'inviato speciale delle Nazioni Unite per lo Yemen per discutere dell'importanza di un processo di pace inclusivo e di una rapida nomina di un nuovo inviato delle Nazioni Unite. “Ora è il momento di fermare i combattimenti e consentire agli yemeniti di plasmare un futuro più pacifico e prospero per il loro Paese”, conclude la nota del dipartimento di Stato Usa.(Nys)