Onu: Franco, 350 miliardi di dollari per sicurezza alimentare nei prossimi 10 anni

- Saranno necessari fra i 300 e i 350 miliardi di dollari per trasformare i sistemi alimentari nei prossimi dieci anni. È quanto affermato dal ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco, nel suo intervento al pre vertice del Summit sui sistemi alimentari delle Nazioni Unite in corso alla Fao. "Dobbiamo mobilitare maggiori risorse per fare in modo che si investa in obiettivi sostenibili", ha detto Franco, indicando fra questi la sicurezza alimentare, una capacità di adattamento al cambiamento climatico e la salvaguardia della biodiversità. Secondo Franco, questi tre elementi “sono essenziali” e raggiungerli sarebbe un “cambiamento radicale nel modo di produrre trasformare, trasportare e commercializzare il cibo".(Res)