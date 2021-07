Vaticano: presenti in aula processo solo Becciu e Carlino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la prima udienza del processo in Vaticano sull'utilizzo dei fondi della segreteria di Stato, in aula non erano presenti gli imputati, fatta eccezione per monsignor Carlino e il Cardinale Becciu. L'udienza è iniziata alle 9 e si è chiusa alle 17 con una pausa di un'ora. Gli avvocati difensori hanno presentato i loro rilievi. Si contesta, in particolare, il difetto di giurisdizione. In buona sostanza, per i legali, sulla quasi totalità dei reati contestati, la giustizia della Santa Sede non ha competenza. Gli avvocati degli imputati hanno presentato anche la loro lista dei testimoni. (Civ)