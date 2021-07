© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un uomo ricercato dalla polizia si è fatto saltare in aria con una granata a Baku. Secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa “Apa”, l’uomo era in fuga e una volta messo in trappola dalla polizia ha deciso di farsi esplodere. A causa della deflagrazione tre agenti di polizia sono rimasti feriti. (Rum)