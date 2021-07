Scuola: sindacato Presidi, bene vaccini, ma affrontare problemi irrisolti o apertura a rischio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nella riunione si è lavorato - sostiene Fratta - per ridare centralità alla scuola, ma ora dobbiamo guardare avanti". Secondo il capo di DirigentiScuola "i problemi da affrontare sono numerosi e fino ad oggi irrisolti". Fratta li elenca: la ripresa deve essere in sicurezza, sotto tutti gli aspetti. Dalla salute pubblica all'edilizia scolastica. Bisogna risolvere il problema della classi pollaio, coprire tutte le strutture con personale di ruolo in possesso delle necessarie competenze e la presenza dei dirigenti in tutte le scuole. "Il dicastero - attacca Fratta - finora si è mostrato sordo alle nostre innumerevoli sollecitazioni sempre accompagnate da dettagliati documenti tecnici. È stata offerta una fattiva collaborazione. Il ministro ha anche ricevuto i preoccupanti dati sul burn out della dirigenza scolastica. Se i dirigenti non stanno bene, la scuola non può funzionare: bisogna intervenire una volta per tutte sulle pesanti e sproporzionate responsabilità di cui sono gravati. Urge, per questo, convocare il tanto atteso Tavolo sulla dirigenza, inizialmente avviato ma poi andato in fumo. Senza la risoluzione dei problemi di chi guida la scuola italiana, la riapertura dell'anno scolastico sarà messa a rischio". (Com)