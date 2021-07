Scuola: sindacato Presidi, bene vaccini, ma affrontare problemi irrisolti o apertura a rischio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A settembre si torna in classe in presenza. Questo l'orientamento del ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi che oggi ha incontrato i sindacati per parlare della ripartenza dell'anno scolastico. "Noi non possiamo che dirci soddisfatti da questa presa di posizione, anche perché siamo stati i primi, mesi fa, a parlare della validità di un rientro senza didattica a distanza. Plaudiamo alla determinazione del ministro anche perché, dai dati a disposizione, risulta che la copertura vaccinale del personale scolastico sia pari all'85,5 per cento su base nazionale". Così Attilio Fratta, presidente di DirigentiScuola, sindacato dei presidi, commenta la riunione con il capo del dicastero di viale Trastevere. Per quanto riguarda la situazione vaccinale, Fratta ribadisce la sua convinzione: "Noi siamo per una ripresa in totale sicurezza: approviamo l'inserimento del Green Pass per chi lavora nella scuola". (segue) (Com)