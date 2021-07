Roma 2021: Pelonzi (Pd) a Calabrese (M5s), è Raggi che non ha fatto nulla per Ostia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicesindaco di Roma, Pietro Calabrese, esponente del M5s, "attacca Roberto Gualtieri negando l'evidenza del sostanziale abbandono di Ostia e del Litorale. Calabrese ci chiede di "citofonare" al presidente Zingaretti per individuare le responsabilità" ma "a noi sono bastati 5 minuti per individuare chi è che non fa il proprio dovere". Lo dichiara in una nota il capogruppo del Pd in Campidoglio, Giulio Pelonzi. "Per prima la vicenda dei fondi per il litorale - aggiunge -, con Roma esclusa dal bando a cui hanno partecipato tanti altri Comuni, perché mancava la firma di un rappresentante legale. Per fortuna il Municipio di Ostia ha anche ricevuto dalla Regione più di un milione di euro nella fase Covid per garantire la stagione balneare in sicurezza del LItorale, più di qualunque altro comune del Lazio. E ci sono tante opere in corso grazie sempre ai fondi regionali. Per quanto riguarda la gestione della Roma-Lido – prosegue Pelonzi - ripartiamo dalle basi: il caos della gestione Atac lo pagano ogni giorno migliaia di cittadini. La Roma-Lido a gestione Atac è una realtà disastrata che, finalmente, alla fine dell'anno verrà sostituita proprio dalle aziende regionali, che potranno così accompagnare la riqualificazione della linea e l'acquisto di nuovi treni già in corso". (segue) (Com)