Roma 2021: Pelonzi (Pd) a Calabrese (M5s), è Raggi che non ha fatto nulla per Ostia (2)

- "Quella di Raggi, d'altra parte - sottolinea il capogruppo del Pd capitolino -, è la giunta delle occasioni perse. Penso agli 8 milioni di euro di fondi su isole ecologiche e impianti di compostaggio da spendere entro il 2022 e che Roma finora non ha utilizzato. Senza dimenticare i soli 175 mila euro spesi dalla Capitale per la potatura degli alberi sugli 1,5 milioni ricevuti. Peggio ancora la vicenda dei pini, dove il Comune ha proprio ignorato l'aiuto della Regione Lazio per contribuire con 500mila euro a salvare gli alberi dalla minaccia della cocciniglia. Insomma - conclude Pelonzi - mentre la Regione apre l'Università del Mare, riscatta dal controllo criminale locali e palestre per farne centri di aggregazione a Ostia, Roma perde soldi e opportunità in tutta la città. A quanto pare non c'è bisogno di citofonare a nessun altro". (Com)