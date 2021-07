Credito: accordo fra Banca d'Itali e Fed per supervisione transfrontaliera intermediari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca d’Italia, il Board of Governors of the Federal Reserve System, l’Office of the Comptroller of the Currency e la Federal Deposit Insurance Corporation hanno firmato un accordo di cooperazione per la supervisione di intermediari finanziari con operatività transfrontaliera. È quanto riferisce un comunicato della Banca d’Italia. Questo accordo, giuridicamente non vincolante, definisce il quadro di riferimento per il regolare scambio di informazioni e la cooperazione in materia di vigilanza tra le quattro autorità, ivi incluse, inter alia, le procedure per le ispezioni in loco di soggetti regolamentati situati fisicamente nelle rispettive giurisdizioni (Com)