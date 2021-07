Lavoro: Faraone (Iv) su vertenza Abramo, colloquio positivo con Giorgetti per tavolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dei senatori di Italia viva, Davide Faraone, dichiara di aver riscontrato "grande disponibilità da parte del ministro Giorgetti per convocare al più presto un tavolo istituzionale al ministero dello Sviluppo economico per salvaguardare la continuità delle attività aziendali e garantire la tenuta occupazionale dei tremila lavoratori dell'Abramo customer care". Il parlamentare aggiunge in una nota: "L'asta per la vendita del complesso aziendale, che opera nel settore dei call center del Sud è andata deserta e migliaia di lavoratori tra Sicilia, Calabria e Lazio sono con il fiato sospeso per la tanta incertezza sul futuro. Dobbiamo evitare che l'azienda continui a perdere di valore e che un'altra bomba sociale si abbatta nel Mezzogiorno". (Com)