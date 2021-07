Nigeria: legali del leader separatista Kanu sottoporranno il suo caso all'Unione africana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli avvocati del leader separatista nigeriano Nnamdi Kanu, capo del Popolo degli indigeni del Biafra (Ipob), hanno avviato un'azione legale contro i governi di Nigeria e Kenya presso la Commissione dell'Unione africana sui diritti umani e dei popoli. Come ha spiegato ai media locali il suo consigliere speciale, Alloy Ejimako, i legali hanno sottoposto il caso di Kanu all'attenzione dell'organismo dell'Ua dal momento che sia la Nigeria che il Kenya sono membri della Carta che istituisce la commissione. Nel documento, gli avvocati chiedono ad Abuja e Nairobi di far prova di responsabilità nei confronti di una procedura di arresto e detenzione che non ha rispettato il dovuto processo di estradizione. Kanu detiene infatti la cittadinanza britannica e le circostanze della sua estradizione in Nigeria il mese scorso non sono ancora state chiarite dalle autorità, più volte sollecitate a fornire delucidazioni sulla questione. Da parte sua il governo keniota ha negato ogni coinvolgimento nell'arresto e nella detenzione del leader nigeriano. Gli avvocati di Kanu chiedono tuttavia che il separatista venga riportato in Kenya come uomo libero e cittadino britannico. (segue) (Res)